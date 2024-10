Metropolitanmagazine.it - Ferrari F80, ecco la nuova Supercar ibrida di Maranello da 1.200 Cv

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Motore V6 ibrido 3 litri, 1.200 Cv di potenza totali, 0-100 km/h in 2,15 secondi, 0-200 km/h in 5,75 secondi, 350 km/h limitati di velocità massima, nuovo record della pista di Fiorano in 1’15” e 3 centesimi (2 secondi meno del precedente), 799 esemplari, 3,6 milioni di euro di prezzo, Iva compresa.in cifre la, la F80, chiamata così perché nel 2027, quando verrà completata la produzione limitata, saranno esattamente 80 anni dalla fondazione della casa di. Il frontale ha una forma squadrata ed è caratterizzato da una banda nera in stile 365 GTB Daytona e 12 Cilindri dove sono inseriti i fari a lama di coltello, quasi nascosti che fanno “un effetto disco volante”, secondo Manzoni. E lascia intravedere il sottoscocca sagomato, l’S-Duct e l’alettone anteriore triplano che favoriscono lo schiacciamento a terra della vettura in velocità.