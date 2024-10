Fedez, ecco chi è Vittoria: la nuova fidanzata "in amore totale" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fedez sarebbe innamorato e fidanzato. Si parla addirittura di "amore totale", racconta il giornalista Gabriele Parpiglia. Dunque dopo le brevi frequentazioni con alcune ragazze nei mesi scorsi, il rapper sarebbe ora impegnato in una "storia seria" con una ragazza di nome Vittoria, già presentata alle persone a lui più vicine. L'ipote Milleunadonna.it - Fedez, ecco chi è Vittoria: la nuova fidanzata "in amore totale" Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sarebbe innamorato e fidanzato. Si parla addirittura di "totale", racconta il giornalista Gabriele Parpiglia. Dunque dopo le brevi frequentazioni con alcune ragazze nei mesi scorsi, il rapper sarebbe ora impegnato in una "storia seria" con una ragazza di nome, già presentata alle persone a lui più vicine. L'ipote

