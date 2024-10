Farmaci, Gemmato: "Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Quello che arriva dal comparto dei Farmaci equivalenti non è un allarme, ma una constatazione. Indubbiamente questo settore ha contribuito a migliorare le performance del nostro Servizio sanitario nazionale, poiché facendo spendere meno per la farmaceutica ha cons Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Gemmato: "Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - "Quello che arriva daldeinon è un allarme, ma una constatazione. Indubbiamente questo settore ha contribuito a migliorare le performance del nostro Servizio sanitario nazionale, poiché facendo spendere meno per la farmaceutica ha cons

Farmaci - Gemmato : "Da comparto equivalenti grande contributo per Ssn" - Poi c'è il payback legato all'1,83%, che è un'altra partita importante che cuba 160 milioni di euro e su cui interverremo nel medio termine, con un orizzonte temporale dato dalla stabilità di questo Governo". Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ai giornalisti in occasione della presentazione - oggi a Roma - del Rapporto Osservatorio Nomisma 'Il sistema dei farmaci ... (Liberoquotidiano.it)