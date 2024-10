Farmaceutica: Lilly Italia, francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Premiata rilevanza storica sistema produttivo ed economico dell'azienda nel Paese Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - celebra l'"eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la prog Ilgiornaleditalia.it - Farmaceutica: Lilly Italia, francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Premiata rilevanza storica sistema produttivo ed economico dell'azienda nel Paese Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) -l'"del sistema produttivo ed economico" nazionale di, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la prog

Farmaceutica : Lilly Italia - francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza - Lilly, infatti, fondata nel 1876 a Indianapolis, è stata la prima azienda al mondo a commercializzare l'insulina, ben oltre 100 anni fa. (Adnkronos Salute) - Celebra l'"eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, il francobollo in tiratura ... (Liberoquotidiano.it)

Lilly Italia : Un francobollo per celebrarne l’eccellenza nell’industria farmaceutica - 500 persone. Il dirigente ha messo in evidenza l’alta competenza professionale del personale italiano, ritenuta essenziale per lo sviluppo di nuovi farmaci. La celebrazione del francobollo rappresenta, pertanto, un momento significativo non solo per Lilly, ma anche per l’intero panorama industriale italiano, un passo ulteriore verso un futuro in cui l’innovazione e la qualità delle cure siano ... (Gaeta.it)

Farmaceutica : Lilly Italia - francobollo dal Mimit ne celebra eccellenza - (Adnkronos) – Celebra l'"eccellenza del sistema produttivo ed economico" nazionale di Lilly Italia, in virtù della rilevanza storica e produttiva dell'azienda nel Paese, in linea con la programmazione del ministero stesso, il francobollo in tiratura limitata del ministero delle Imprese e del Made in Italy che è stato presentato oggi nel corso di un evento […]. (Periodicodaily.com)