Metropolitanmagazine.it - Eminem: le collaborazioni più famose di Marshall Mathers, 52 anni oggi

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)ci aveva già ricordato l’inesorabile scorrere del tempo qualche giorno fa, quando, attraverso il videoclip del suo ultimo singolo, Temporary, in cui ha annunciato al mondo che diventerà nonno. La primogenita Hailie Jade, nata dalla relazione con Kimberly Anne Scott -sì, proprio lei, la bambina alla quale aveva dedicato la struggente Mockingbird– è infatti in attesa del suo primo figlio; una grande emozione per il rapper statunitense e un colpo ancora maggiore per tutti coloro che sono diventati adulti ascoltando le sue barre. Come se non bastasse,, 17 ottobre 2024, il futuro grandpaBruceIII spegne cinquantadue candeline. Una di quelle notizie che porta chi è cresciuto a pane, 8 Mile e Without Me, a interrogarsi sull’urgenza di iniziare a valutare un fondo pensione.