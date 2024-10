Editoria: Foti, 'solidarietà a giornalisti Askanews' (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà ai lavoratori di askanewes, giornalisti e personale tutto, che domani incroceranno le braccia per protestare contro le condizioni di precarietà nelle quali versano. Nonostante l'incertezza sul futuro abbiamo avuto modo di apprezzare la grande professionalità e dedizione con la quale ogni giorno lavorano per garantire ai cittadini il diritto a essere informati”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti. Liberoquotidiano.it - Editoria: Foti, 'solidarietà a giornalisti Askanews' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Pienaai lavoratori di askanewes,e personale tutto, che domani incroceranno le braccia per protestare contro le condizioni di precarietà nelle quali versano. Nonostante l'incertezza sul futuro abbiamo avuto modo di apprezzare la grande professionalità e dedizione con la quale ogni giorno lavorano per garantire ai cittadini il diritto a essere informati”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornalisti - Usigrai : Solidarietà ai colleghi dell’Espresso - Lo scrive in una nota l’Esecutivo Usigrai. it. . Questa crescente insofferenza verso i corpi intermedi e i diritti dei lavoratori mostrata da politica e editori, è una intollerabile violazione dei principi che la Costituzione riserva alla stampa, il cui ruolo è fondamentale in una democrazia compiuta, come ha più volte ricordato il presidente della Repubblica Mattarella”. (Ildenaro.it)

Ucraina : Satta (Fdi) - solidarietà a giornalisti Tg1? - L'articolo Ucraina: Satta (Fdi), solidarietà a giornalisti Tg1? sembra essere il primo su CalcioWeb. A loro ed a tutta la redazione del Tg1, che si conferma eccellenza dell?informazione Rai, solidarietà e vicinanza?. Questo vale ancora di più in contesti particolari e delicati come quello che stanno raccontando da mesi i giornalisti Battistini e Traini. (Calcioweb.eu)

Ucraina : Satta (Fdi) - solidarietà a giornalisti Tg1' - Questo vale ancora di più in contesti particolari e delicati come quello che stanno raccontando da mesi i giornalisti Battistini e Traini. Fratelli d'Italia ha sempre ribadito la centralità della libertà di informazione e del diritto di cronaca, elementi fondanti in particolare del servizio pubblico. (Liberoquotidiano.it)