Eden di Ron Howard apre il 42° Torino Film Festival È Ron Howard ad inaugurare il 42° Torino Film Festival con il suo Film Eden, che sarà proiettato in anteprima internazionale in occasione della cerimonia di apertura del 22 novembre al Teatro Regio di Torino. Il regista ha vinto due Premio Oscar ed è autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13, A Beautiful Mind e Il codice da Vinci. Eden è un drama thriller che vanta un cast del calibro di Jude Law, Ana De Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl e Syndey Sweeney. Il Film è un'esclusiva per l'Italia Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema e sarà distribuito prossimamente da 01 Distribution.

Ron Howard aprirà il Torino Film Festival con Eden - Questa di seguito è la sinossi ufficiale: Il dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos. (Universalmovies.it)

Torino Film Festival : Ron Howard apre la kermesse con l’anteprima di Eden - Il film si sviluppa attorno ai personaggi di Friedrich Ritter e Dora Strauch, due europei idealisti che abbandonano la loro vita in Germania nel 1929 alla ricerca di un’esistenza più autentica sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galàpagos. Ogni anno, il festival si distingue per la sua capacità di attrarre registi di fama internazionale, come dimostra la presenza di Ron ... (Gaeta.it)

