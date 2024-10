Crisi Energica. Atteso il tavolo in Regione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Occhi puntati sulla Regione per i sindacati e i 45 dipendenti di ‘Energica Motor Company’, l’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche. Dopo che, lunedì sera, la proprietà ha comunicato la scelta di accedere alla liquidazione giudiziale, causa la grave Crisi finanziaria in cui si trova da mesi, ora le speranze e le attese sono tutte riposte nel tavolo regionale di salvaguardia occupazionale. "Stiamo aspettando di ricevere la convocazione a Bologna, come abbiamo immediatamente richiesto con urgenza – affermano i sindacalisti della Fiom Cgil Carpi, Leo Puca e Manuele Pelatti –. Speriamo che in pochissimi giorni arrivi, così da poterci confrontare e attivare l’ammortizzatore sociale più congruo di fronte alla cessata attività, ossia la corrispondente cassa integrazione". Ilrestodelcarlino.it - Crisi Energica. Atteso il tavolo in Regione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Occhi puntati sullaper i sindacati e i 45 dipendenti di ‘Motor Company’, l’azienda di Soliera che progetta e produce moto elettriche. Dopo che, lunedì sera, la proprietà ha comunicato la scelta di accedere alla liquidazione giudiziale, causa la gravefinanziaria in cui si trova da mesi, ora le speranze e le attese sono tutte riposte nelregionale di salvaguardia occupazionale. "Stiamo aspettando di ricevere la convocazione a Bologna, come abbiamo immediatamente richiesto con urgenza – affermano i sindacalisti della Fiom Cgil Carpi, Leo Puca e Manuele Pelatti –. Speriamo che in pochissimi giorni arrivi, così da poterci confrontare e attivare l’ammortizzatore sociale più congruo di fronte alla cessata attività, ossia la corrispondente cassa integrazione".

