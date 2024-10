Covid, in Romagna circola la variante "Xec": il primo contagiato è il professor Sambri. "Non ha caratteristiche preoccupanti" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono numerosi i forlivesi che in questi giorni stanno facendo i conti con febbre, tosse, raffreddore ed altri sintomi influenzali. Con gli sbalzi di temperatura c'è chi sta sperimentando i nuovi virus in circolazione. Senza dimenticare il Covid, che in circolazione con la sottovariante denominata Forlitoday.it - Covid, in Romagna circola la variante "Xec": il primo contagiato è il professor Sambri. "Non ha caratteristiche preoccupanti" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono numerosi i forlivesi che in questi giorni stanno facendo i conti con febbre, tosse, raffreddore ed altri sintomi influenzali. Con gli sbalzi di temperatura c'è chi sta sperimentando i nuovi virus inzione. Senza dimenticare il, che inzione con la sottodenominata

Covid - prende piede la variante Xec : il primo contagiato in Romagna è proprio il prof Sambri. "Proteggete i fragili" - Stiamo parlando della sottovariante del Covid chiamata "Xec", segnalata la prima volta lo scorso giugno a Berlino, praticamente un ibrido tra altre due targate Omicron. Con l'alternarsi di freddo e caldo c'è già chi, in anticipo sui tempi, si è ammalato sperimentando i nuovi virus in circolazione. (Cesenatoday.it)

