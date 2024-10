Corsa scudetto, la pausa fa male. Zielinski, Guendouzi e McKennie. Quanti infortuni con le nazionali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altro giro, altri regali. Tutt’altro che graditi. Perché chiusa la pausa per le nazionali si apre la conta dei “feriti”. Sempre più temuta, la sosta. Anzi, il sostare per un tempo più o meno lungo in un luogo, da definizione Treccani. Ecco, in quel "più o meno lungo" c’è di mezzo un mondo. Lo sanno bene gli ultimi nomi che si sono aggiunti alla lunga lista. Piotr Zielinski, tra questi: impegnato martedì con la Polonia contro la Croazia, è uscito anzitempo. "Ho sentito un fastidio, spero non sia nulla di grave": il timore, per l’interista, è quello di una nuova lesione alla coscia. Accertamenti, oggi, al rientro ad Appiano. Sull’altra sponda del Naviglio, problema al bicipite femorale emerso con la Nigeria per Chukwueze: dovrebbe essere comunque a disposizione per la partita con l’Udinese. Sport.quotidiano.net - Corsa scudetto, la pausa fa male. Zielinski, Guendouzi e McKennie. Quanti infortuni con le nazionali Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Altro giro, altri regali. Tutt’altro che graditi. Perché chiusa laper lesi apre la conta dei “feriti”. Sempre più temuta, la sosta. Anzi, il sostare per un tempo più o meno lungo in un luogo, da definizione Treccani. Ecco, in quel "più o meno lungo" c’è di mezzo un mondo. Lo sanno bene gli ultimi nomi che si sono aggiunti alla lunga lista. Piotr, tra questi: impegnato martedì con la Polonia contro la Croazia, è uscito anzitempo. "Ho sentito un fastidio, spero non sia nulla di grave": il timore, per l’interista, è quello di una nuova lesione alla coscia. Accertamenti, oggi, al rientro ad Appiano. Sull’altra sponda del Naviglio, problema al bicipite femorale emerso con la Nigeria per Chukwueze: dovrebbe essere comunque a disposizione per la partita con l’Udinese.

