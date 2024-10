Condanna per Baby Gang: tre anni e quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Zaccaria Mouhib, conosciuto nel panorama musicale come Baby Gang, è stato Condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza, decretata dal giudice dell’udienza preliminare Tommaso Perna presso il tribunale di Milano, riguardava i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 nella zona di San Siro, in occasione delle riprese di un video musicale del collega trapper Neima Ezza. L’episodio ha suscitato l’attenzione non solo per la giovane età del Condannato, ma anche per il suo status di figura emergente nel panorama musicale italiano, con milioni di seguaci sui social media. Gli eventi del 10 aprile 2021 Il giorno del fatto, circa 300 ragazzi, tra cui Baby Gang e Neima Ezza, si erano radunati a San Siro per le riprese del video musicale. Gaeta.it - Condanna per Baby Gang: tre anni e quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Zaccaria Mouhib, conosciuto nel panorama musicale come, è statoto a tredi reclusione per. La sentenza, decretata dal giudice dell’udienza preliminare Tommaso Perna presso il tribunale di Milano, riguardava i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 nella zona di San Siro, in occasione delle riprese di un video musicale del collega trapper Neima Ezza. L’episodio ha suscitato l’attenzione non solo per la giovane età delto, ma anche per il suo status di figura emergente nel panorama musicale italiano, con milioni di seguaci sui social media. Gli eventi del 10 aprile 2021 Il giorno del fatto, circa 300 ragazzi, tra cuie Neima Ezza, si erano radunati a San Siro per le riprese del video musicale.

