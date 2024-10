Como-Parma, Fabregas: “Chi ha giocato meno deve mettermi in difficoltà” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Come noi sono una formazione giovane, che scende in campo senza paura. Hanno le stesse nostre ambizioni e individualità di altissima qualità. Penso a Bernabè, Man, Mihaila, Bonny Ma sono tutti forti: è decisamente un test importante per noi”. Lo ha detto l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Parma: “Bisogna stare concentrati su ogni singolo match, ci aspetta una striscia di cinque partite ravvicinate. Dai miei, soprattutto da chi s’è visto meno, mi aspetto un messaggio chiaro: voglio che mi mettano in difficoltà nelle scelte. Ho trovato un assetto di riferimento, un’idea di base, ma dobbiamo migliorare ulteriormente”. E sui tifosi: “Quando sono arrivato in riva al lago da calciatore, capitava che gli spalti non fossero pieni. Da tre giornate, lo stadio è esaurito. L’ambiente ora si fa sentire, e molto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Come noi sono una formazione giovane, che scende in campo senza paura. Hanno le stesse nostre ambizioni e individualità di altissima qualità. Penso a Bernabè, Man, Mihaila, Bonny Ma sono tutti forti: è decisamente un test importante per noi”. Lo ha detto l’allenatore del, Cesc, in conferenza stampa a due giorni dal match contro il: “Bisogna stare concentrati su ogni singolo match, ci aspetta una striscia di cinque partite ravvicinate. Dai miei, soprattutto da chi s’è visto, mi aspetto un messaggio chiaro: voglio che mi mettano innelle scelte. Ho trovato un assetto di riferimento, un’idea di base, ma dobbiamo migliorare ulteriormente”. E sui tifosi: “Quando sono arrivato in riva al lago da calciatore, capitava che gli spalti non fossero pieni. Da tre giornate, lo stadio è esaurito. L’ambiente ora si fa sentire, e molto.

