Citadel | Diana già da record sulla piattaforma Prime Video

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La serie tv, spin-off dello show prodotto dai fratelli Russo, ha esordito suil 10 ottobre. Dopo una settimana dalla messa in onda sono arrivati i primi risultati relativi alle visualizzazioni, e c’è da dire che sono da. Attraverso un comunicato stampa ufficiale, infatti, è noto che la serie tvha ottenuto il miglior risultato globale di sempre al lancio su. La serie tv ha ottenuto l’audience più ampia mai registrata per un Original italiano anche al di fuori del proprio Paese di produzione. È di fatto entrata nella Top 5 in quasi 150 Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Regno Unito, dove ha ottenuto il 1° posto tra le serie più viste.