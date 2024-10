Cisterna / Denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, 55enne già in sorveglianza speciale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cisterna – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno proceduto al controllo di un uomo, classe 69, mentre si trovava presso la propria abitazione, in quanto soggetto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui è sottoposto. Nella circostanza, i militari operanti hanno trovato L'articolo Cisterna / Denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, 55enne già in sorveglianza speciale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cisterna / Denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, 55enne già in sorveglianza speciale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)– Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione didi Latina hanno proceduto al controllo di un uomo, classe 69, mentre si trovava presso la propria abitazione, in quanto soggetto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione dellacui è sottoposto. Nella circostanza, i militari operanti hanno trovato L'articolopergià inTemporeale Quotidiano.

