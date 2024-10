Chieti Calcio e università D'Annunzio verso un accordo per lo sviluppo integrato di sport e ricerca (Di giovedì 17 ottobre 2024) All'università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti, si è svolto un incontro strategico tra il rettore, Liborio Stuppia, e i rappresentanti del Chieti Calcio per definire un accordo quadro di collaborazione. L'obiettivo è sviluppare un progetto integrato che coinvolgerà l'università e il club Chietitoday.it - Chieti Calcio e università D'Annunzio verso un accordo per lo sviluppo integrato di sport e ricerca Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) All'"Gabriele D'" di, si è svolto un incontro strategico tra il rettore, Liborio Stuppia, e i rappresentanti delper definire unquadro di collaborazione. L'obiettivo è sviluppare un progettoche coinvolgerà l'e il club

"Un esempio per tutti noi" : il Chieti calcio premia Leonardo Ferri per il suo gesto di fair play - "Leonardo, hai vinto tu. . . Per questo la. Nel calcio ci sono tante vittorie, ma quella più importante è rimanere fedeli ai propri valori. Leonardo Ferri, capitano dell’Under 17 del Città di Chieti, con il suo gesto di fair play ha mostrato che il vero trionfo si raggiunge con correttezza e rispetto. (Chietitoday.it)

Ci sarà anche il Chieti Calcio sotto i riflettori del Festival del Cinema di Roma! - Chieti Calcio sotto i riflettori nazionali, non solo per le gesta in campo (vetta appena conquistata) ma anche per le tante iniziative collaterali che stanno trovando spazio sui media non solo locali dall'avvento della Virgo. C'è tanta, tantissima attenzione sul club neroverde ed anche la... (Chietitoday.it)

Calcio Serie D / La Vigor Senigallia fa ricorso per rigiocare il match col Chieti e chiama Grassani - Grassani rifiutò il patteggiamento ed ebbe ragione, la Vigor non ebbe nemmeno un punto di penalizzazione. Dopo il pareggio ingiustamente annullato contro il Chieti nel ko per 2-3, la società interviene e viene assistita dal più noto avvocato di diritto sportivo, che ha avuto come clienti le più importanti squadre italiane SENIGALLIA, 8 Ottobre 2024 – La Vigor Senigallia non ci sta e dopo ... (Vallesina.tv)