Chi è Gaia Messerkingler: curiosità, fidanzato dell'attrice della fiction Don Matteo

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è un’attrice con alle spalle una carriera tra cinema e tv e che vedremo nel castnuova stagioneRai Donal via stasera su Raiuno., il successo nelle soap e con Supersex La 35 enne sarà ospite oggipenultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata. Classe 1989,nasce in una famiglia di origini austriache dove si respira arte: lanciata dalla madre nel mondo del teatro (proprietaria di una compagnia teatrale) da bambina abbina all’attività sul proscenio anche lo studiodanza. Appena diciassettenne intraprende la carriera da mo, che successivamente la porterà sul set di Nebbie e Delitti, Zodiaco, Il Bene e Il Male. In seguito, Moby la sceglie insieme alla sorella Linda per il video del singolo Ooh Yeah.