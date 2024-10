Carcere per Chiara Petrolini: il Tribunale di Bologna decide sul caso dei neonati sepolti in giardino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente provvedimento del Tribunale di Bologna ha acceso i riflettori su un caso di cronaca che ha scosso la comunità di Parma. Chiara Petrolini, una giovane di 21 anni, è al centro di un’inchiesta che riguarda la scoperta di neonati sepolti in un giardino. La Procura della Repubblica di Parma ha presentato un appello per ottenere la custodia cautelare in Carcere, che è stata ora accolta dalla Sezione impugnazioni cautelari penali del Tribunale bolognese. La decisione del Tribunale e il contesto legale L’udienza del 15 ottobre ha portato a un importante giro di eventi per Chiara Petrolini. Il Tribunale di Bologna ha deciso di accogliere l’appello della Procura, annullando la precedente misura cautelare che non prevedeva la detenzione in Carcere. Gaeta.it - Carcere per Chiara Petrolini: il Tribunale di Bologna decide sul caso dei neonati sepolti in giardino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente provvedimento deldiha acceso i riflettori su undi cronaca che ha scosso la comunità di Parma., una giovane di 21 anni, è al centro di un’inchiesta che riguarda la scoperta diin un. La Procura della Repubblica di Parma ha presentato un appello per ottenere la custodia cautelare in, che è stata ora accolta dalla Sezione impugnazioni cautelari penali delbolognese. La decisione dele il contesto legale L’udienza del 15 ottobre ha portato a un importante giro di eventi per. Ildiha deciso di accogliere l’appello della Procura, annullando la precedente misura cautelare che non prevedeva la detenzione in

Neonati morti a Parma - il Riesame dispone il carcere per Chiara Petrolini - . Il tribunale del Riesame di Bologna ha accolto integralmente l'appello della Procura di Parma e ha disposto il carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata per il ritrovamento dei resti di due neonati sepolti nel giardino della sua casa di Traversetolo. L'esecuzione della misura è però sospesa fino alla definitività della decisione: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in ... (Tg24.sky.it)

Neonati sepolti in giardino - il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini - Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)

Carcere per Chiara Petrolini disposto dal tribunale di Bologna - accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati - Il tribunale di Bologna ha deciso: carcere per Chiara Petrolini, la 21enne indagata e attualmente ai domiciliari, accusata di omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere Carcere per Chiara Petrolini. Il tribunale del Riesame di Bologna ha così deciso sulla 21enne di Traversetol . (Ilgiornaleditalia.it)