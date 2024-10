CangianoFdI | Grazie al Governo 18 mln per le mense scolastiche ai comuni casertani

Cangiano(FdI): “Grazie al Governo 18 mln per le mense scolastiche ai comuni casertani” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono 30 i comuni casertani che sono risultati ammessi a finanziamento per realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche a valere sui fondi Pnrr. Ben 18 milioni di euro che si aggiungono ai tanti già arrivati nei mesi scorsi e che concorreranno a rendere le nostre scuole sempre più funzionali, innovative e alla portata di alunni e famiglie”. Così Gimmi Cangiano, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Caserta e componente della Commissione Istruzione alla Camera. “È un risultato storico, che premia la volontà del Governo Meloni e del ministro Valditara di investire al Sud per colmare quel gap di infrastrutture e di servizi che spesso le nostre realtà soffrono. Anteprima24.it - Cangiano(FdI): “Grazie al Governo 18 mln per le mense scolastiche ai comuni casertani” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Sono 30 iche sono risultati ammessi a finanziamento per realizzazione e messa in sicurezza dellea valere sui fondi Pnrr. Ben 18 milioni di euro che si aggiungono ai tanti già arrivati nei mesi scorsi e che concorreranno a rendere le nostre scuole sempre più funzionali, innovative e alla portata di alunni e famiglie”. Così Gimmi Cangiano, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Caserta e componente della Commissione Istruzione alla Camera. “È un risultato storico, che premia la volontà delMeloni e del ministro Valditara di investire al Sud per colmare quel gap di infrastrutture e di servizi che spesso le nostre realtà soffrono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tempo pieno a scuola - pubblicata la graduatoria del bando PNRR per le mense scolastiche. Valditara : “Nel Mezzogiorno dati positivi” - L'articolo Tempo pieno a scuola, pubblicata la graduatoria del bando PNRR per le mense scolastiche. . È stata pubblicata oggi la graduatoria degli interventi finanziati a seguito del bando da 515 milioni pubblicato il 29 luglio 2024 per la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del PNRR per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei Comuni, per le ... (Orizzontescuola.it)

Alimentazione - Save the Children : “Lep per garantire mense scolastiche in primarie” - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Iniziativa per le mense scolastiche : Save the Children chiede un intervento per garantire equità - Secondo le parole di Inverno, garantire un pasto sano e equilibrato a tutti gli alunni, in particolare a quelli provenienti da contesti di povertà assoluta, è indispensabile. Inverno propone che questo fondo possa garantire la gratuità della mensa per quelle famiglie che si trovano in situazioni di povertà certificata. (Gaeta.it)