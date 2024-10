Bonus Natale 2024: calcolo e importi con più contratti part time in corso (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Decreto cosiddetto Omnibus (D.L. 9 agosto 2024, numero 113) una indennità una tantum di 100 euro, a beneficio dei dipendenti in possesso di determinati requisiti di reddito, oltre che familiari: il cosiddetto Bonus Natale 2024.La somma in questione sarà corrisposta agli aventi diritto insieme alla Tredicesima 2024, previa apposita dichiarazione dei requisiti, da consegnare al datore di lavoro.Alla luce della conversione in Legge 7 ottobre 2024, numero 143 del Decreto Omnibus l’Agenzia Entrate è intervenuta con Circolare 10 ottobre 2024, numero 19/E con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti sulle modalità di calcolo, spettanza ed erogazione del Bonus. Leggioggi.it - Bonus Natale 2024: calcolo e importi con più contratti part time in corso Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Decreto cosiddetto Omnibus (D.L. 9 agosto, numero 113) una indennità una tantum di 100 euro, a beneficio dei dipendenti in possesso di determinati requisiti di reddito, oltre che familiari: il cosiddetto.La somma in questione sarà corrisposta agli aventi diritto insieme alla Tredicesima, previa apposita dichiarazione dei requisiti, da consegnare al datore di lavoro.Alla luce della conversione in Legge 7 ottobre, numero 143 del Decreto Omnibus l’Agenzia Entrate è intervenuta con Circolare 10 ottobre, numero 19/E con l’obiettivo di fornire una serie di chiarimenti sulle modalità di, spettanza ed erogazione del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il bonus Natale di 100 euro : cosa devono fare i lavoratori dipendenti per averlo - Una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni dettagli in più sul cosiddetto bonus Natale, il contributo una tantum da 100 euro contenuto nel "decreto legge omnibus" e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari. Le istruzioni... (Today.it)

Per colf e badanti Bonus Natale con la dichiarazione dei redditi - Tutti coloro che hanno un sostituto d'imposta dovranno fare richiesta al datore di lavoro con un'autocertificazione sul possesso dei requisiti. I lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, perché privi di un sostituto d'imposta (come i lavoratori domestici), e tutti quelli che pur avendone diritto non hanno ricevuto l'indennità, potranno ... (Quotidiano.net)

Dalle banche al Bonus Natale : svelato il doppio bluff di Giorgetti - Per non parlare dell’assurda discriminazione delle coppie non sposate rispetto alle coppie sposate”. Innanzitutto di significativo c’è ben poco, considerando che di fatto si tratta solo di tasse anticipate e che poi verranno restituite. Ma, sottolinea la presidente del gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger, con questi dati il ministro “ha indirettamente confermato che il bonus è soltanto ... (Lanotiziagiornale.it)