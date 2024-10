Billie Eilish sta al gioco del “meow”, l’artista canta al suo concerto miagolando (Di giovedì 17 ottobre 2024) Agli ultimi concerti di Billie Eilish sta succedendo qualcosa di strano: invece di cantare le parole corrette di What Was I Made For i fan hanno iniziato a miagolare. Il motivo? Un trend di TikTok. Fanpage.it - Billie Eilish sta al gioco del “meow”, l’artista canta al suo concerto miagolando Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Agli ultimi concerti dista succedendo qualcosa di strano: invece dire le parole corrette di What Was I Made For i fan hanno iniziato a miagolare. Il motivo? Un trend di TikTok.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Billie Eilish e l’appello ai fan : “Per raggiungere i miei concerti non usate l’auto - aiutate il pianeta” - Per i suoi concerti al Medison Square Garden Billie Eilish ha collaborato con le autorità che si occupano dei trasporti pubblici di New York per incoraggiare i suoi fan a utilizzare mezzi di trasporto ecologici e non prendere la propria auto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Billie Eilish pronta per una svolta - per lei primo tour senza il fratello Finneas : “Ormai è adulta” - Billie Eilish non ha mai affrontato un tour senza il fratello Finneas, anche lui cantautore e produttore, ora però lui ha annunciato che parteciperà solo a poche date del nuovo tour della sorella: “Ormai è adulta”.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Billie Eilish per la prima volta in tour senza il fratello - Finneas spiega il perché - Per la prima volta nella sua carriera Billie Eilish è in tour senza il fratello e collaboratore Finneas O’Connell. «La verità è che negli ultimi anni di tournée è diventata davvero adulta», ha detto O’Connell, che affiancherà la sorella solo in alcune date. Articolo completo: Billie Eilish per la prima volta in tour senza il fratello, Finneas spiega il perché dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)