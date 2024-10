Aruba PEC, primo gestore qualificato nella Trusted List di eIDAS: PEC interoperabile in Europa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Aruba, il principale provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, annuncia che Aruba PEC è il primo gestore PEC ad aver completato l’iter di accreditamento del Servizio Elettronico di Recapito Certificato qualificato (SERCQ) conforme agli standard europei e al Regolamento eIDAS, avendo ottenuto la qualifica da parte di AgID, in qualità di organismo di vigilanza. Ciò ha portato anche all’inserimento dell’azienda all’interno degli elenchi di fiducia di eIDAS a livello europeo (Trusted List eIDAS). Le Trusted List rappresentano gli elenchi attraverso i quali le autorità degli Stati Membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo pubblicano i nomi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati in conformità al Regolamento eIDAS, facilitando l’interoperabilità e la fiducia nei servizi digitali tra i vari paesi. Bergamonews.it - Aruba PEC, primo gestore qualificato nella Trusted List di eIDAS: PEC interoperabile in Europa Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo., il principale provider italiano di servizi cloud, data center, hosting, e-mail, registrazione domini e PEC, annuncia chePEC è ilPEC ad aver completato l’iter di accreditamento del Servizio Elettronico di Recapito Certificato(SERCQ) conforme agli standard europei e al Regolamento, avendo ottenuto la qualifica da parte di AgID, in qualità di organismo di vigilanza. Ciò ha portato anche all’inserimento dell’azienda all’interno degli elenchi di fiducia dia livello europeo (). Lerappresentano gli elenchi attraverso i quali le autorità degli Stati Membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo pubblicano i nomi dei prestatori di servizi fiduciari qualificati in conformità al Regolamento, facilitando l’interoperabilità e la fiducia nei servizi digitali tra i vari paesi.

