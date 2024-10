Arrestato il rapinatore che terrorizzava e picchiava gli anziani (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’hanno preso, finalmente: le sue vittime preferite erano inermi anziani che non avevano modo di difendersi dai suoi vili attacchi. Un ventitreenne italiano è stato Arrestato dai Carabinieri di Beinasco, nella cintura torinese, perché gravemente indiziato di “rapina, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento”. L’attività d’indagine è nata a seguito di una denuncia di un sessantasettenne Arrestato il rapinatore che terrorizzava e picchiava gli anziani L'Identità. Lidentita.it - Arrestato il rapinatore che terrorizzava e picchiava gli anziani Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’hanno preso, finalmente: le sue vittime preferite erano inermiche non avevano modo di difendersi dai suoi vili attacchi. Un ventitreenne italiano è statodai Carabinieri di Beinasco, nella cintura torinese, perché gravemente indiziato di “rapina, lesioni personali, ricettazione e danneggiamento”. L’attività d’indagine è nata a seguito di una denuncia di un sessantasettenneilchegliL'Identità.

