Anna Tatangelo Incanta Dal Palco: Valerio Scanu Tuona!

(Di giovedì 17 ottobre 2024)critica duramentee la sua esibizione. Ecco che cosa ha detto! La seconda puntata di Io Canto Generation ha raccolto consensi, specialmente per i giovani concorrenti e i loro capisquadra. Gli spettatori hanno apprezzato le performance, e sui social non sono mancati i complimenti. Tuttavia, una critica inaspettata ha fatto scalpore. A pronunciarla non è stato un utente qualsiasi, ma, vincitore del Festival di Sanremo, che ha puntato il dito contro il massiccio utilizzo dell’autotune durante il programma.ha lanciato la sua frecciata subito dopo l’esibizione di, che ha duettato con la giovane Marisulle note di “I’ll Never Love Again” di Lady Gaga. Sul social X, l’ex Twitter, ha scritto: “Autotune come se non ci fosse un domani, perché? È un vero peccato”.