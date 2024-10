Allerta arancione dalle 9, la diretta: crolla un muro nella notte, alberi caduti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una giornata di Allerta gialla complicata, all'insegna di allagamenti e disagi vari nel Genovese e in provincia di Savona, inizia alle 9 di stamattina l'Allerta meteo arancione su Genova e il centro-levante della regione. Scuole chiuse nel capoluogo e non solo.L'Allerta per ora va avanti Genovatoday.it - Allerta arancione dalle 9, la diretta: crolla un muro nella notte, alberi caduti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo una giornata digialla complicata, all'insegna di allagamenti e disagi vari nel Genovese e in provincia di Savona, inizia alle 9 di stamattina l'meteosu Genova e il centro-levante della regione. Scuole chiuse nel capoluogo e non solo.L'per ora va avanti

