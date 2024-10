"Alfieri ha comunicato con l'esterno": Iannone (Fdi) annuncia interrogazione al ministro Nordio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio, chiedendo di verificare eventuali comunicazioni tra Franco Alfieri, attualmente detenuto nel carcere di Salerno, e l'esterno. L'interrogazione Salernotoday.it - "Alfieri ha comunicato con l'esterno": Iannone (Fdi) annuncia interrogazione al ministro Nordio Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio, hato la presentazione di un'urgente aldella Giustizia Carlo, chiedendo di verificare eventuali comunicazioni tra Franco, attualmente detenuto nel carcere di Salerno, e l'. L'

