Accoltellato fuori del bar ora lotta tra la vita e la morte | arrestato l' aggressore

È stato Accoltellato davanti a un bar di Manerbio nella notte fra il 17 ed il 18 settembre e, da quel giorno, si trova ancora ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale del paese bassaiolo, dove – a causa delle ferite agli organi interni e delle complicazioni subentrate – è ancora sospeso fra

Frosinone - 16enne accoltellato all’addome fuori scuola : è grave - Il ferito è stato trasportato prima all’ospedale di Frosinone poi al Gemelli in codice rosso. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia stato colpito da un coetaneo dopo una lite fuori dal liceo. Frosinone, 16 ottobre 2024 – E’ in condizioni gravi un ragazzo di 16 anni che è stato ferito con una coltellata all’addome, dopo essere uscito dalla scuola a Ferentino, in provincia di ... (Ilfaroonline.it)