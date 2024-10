Oasport.it - WTA Osaka 2024, Elisabetta Cocciaretto cede ad Aoi Ito ed esce di scena al secondo turno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si esaurisce la presenza italiana nel tabellone di singolare femminile dei Japan Opendi tennis: a poche ore dalla sconfitta patita da Lucia Bronzetti, saluta il torneo di categoria WTA 250 anche. Sul cemento outdoor di, in Giappone, l’azzurra, numero 8 del seeding,alla qualificata nipponica Aoi Ito, che si impone per 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti. Nel primo set si assiste ad uno scambio di break in avvio, poi nel quarto gameè brava a risalire dallo 0-40 ed a tenere la battuta. Nel quinto gioco l’azzurra strappa nuovamente il servizio all’avversaria e poi conferma il break a zero, allungando sul 4-2. Nel settimo gamemanca l’occasione per il 5-2 pesante e la partita cambia: la nipponica tiene il servizio e poi centra il controbreak a quindici per il 4-4.