Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Margherita Dà Buca A Mario Ed Esce Con Juri!

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Margherita rinuncia all'esterna con Mario per uscire con Juri. Tra quest'ultimo e Barbara De Santi poi scoppia una discussione durissima! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell'attenzione c'è stato di nuovo Mario, deluso da Margherita che ha deciso di uscire con Juri invece che con lui. Spazio poi anche a Gemma e Barbara.

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Margherita rinuncia all'esterna con Mario per uscire con Juri!

La Puntata si apre con Gemma che torna al centro dello studio. Dopo la delusione avuta da Valerio, per lei arriva un nuovo cavaliere di nome Salvatore. Il nuovo arrivato ha 59 anni e di conseguenza è più giovane di lei. È di Siena e nella vita ripara elettrodomestici. Salvatore dichiara di essere arrivato per conoscere Gemma, che trova essere una bellissima persona.

