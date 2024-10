Una sfilata di quaranta auto storiche per ricordare Samuele Parma deceduto in un drammatico incidente stradale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una sfilata di quaranta auto storiche in onore di Samuele Parma, il 34enne di Cerasolo rimasto vittima di un incidente stradale il 31 luglio 2023. Domenica 20 ottobre il Rally Driver Team organizza il “1° Memorial Parma Samuele”, patrocinato dall’Amministrazione comunale con partenza da piazza Riminitoday.it - Una sfilata di quaranta auto storiche per ricordare Samuele Parma deceduto in un drammatico incidente stradale Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unadiin onore di, il 34enne di Cerasolo rimasto vittima di unil 31 luglio 2023. Domenica 20 ottobre il Rally Driver Team organizza il “1° Memorial”, patrocinato dall’Amministrazione comunale con partenza da piazza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Una sfilata di auto storiche per il mio Samuele”: il padre organizza un memorial a Coriano per il figlio vittima di un incidente stradale - Una sfilata di quaranta auto storiche in onore di Samuele Parma, il 34enne di Cerasolo rimasto vittima di un incidente stradale il 31 luglio 2023. (corriereromagna.it)

Comunicato Stampa: ASI SHOW A PESARO: LA STORIA DEI MOTORI SFILA SULLE STRADE DELLA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 202 - Il mondo dei veicoli storici si dà appuntamento a Pesaro per l’ASI Show, importante evento inserito nel calendario della Capitale Italiana della Cultura 2024 per raccontare al grande pubblico oltre ce ... (gazzettadiparma.it)

Juventus, niente lesioni per McKennie, sarĂ disponibile con il Parma - TUTTOmercatoWEB.com Dopo l'infortunio subito in nazionale il centrocampista americano Weston Mckennie ieri era rientrato a Torino, in attesa delle visite al JMedical svolte stamattina. Come riporta TM ... (informazione.it)