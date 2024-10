Lapresse.it - Twiga: fonti, Briatore riceve offerte, ma al momento nessuna operazione

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ott. (LaPresse) – “Non è una novità che riceviamo proposte e valutiamo opzioni strategiche per i nostri brand, ma alnon c’è un’”. E’ quanto apprende LaPresse che ha interpellatovicine allo staff di Flavio, in merito a indiscrezioni di stampa riportate da Il Giornale su una ipotesi di vendita dei siti del brando almeno di una quota da parte dell’imprenditore piemontese in una fase definita dal quotidiano “a un passo dall’accordo”. Secondo i rumors, che non hanno trovato conferme ufficiali, sarebbero arrivate delledi fondi e di Leonardo Maria Del Vecchio. “Recentemente riceviamo piùe ciò è legato al fatto che Flavioè rientrato in F1”, è quanto si limitano a far sapere le