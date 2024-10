Truffa del 'bonus facciate': sequestrati crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giunge fino al Ravennate l'indagine avviata dai finanzieri di Thiene (Vicenza), riguardante il corretto utilizzo dei crediti d’imposta relativi al “bonus facciate” (agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il Ravennatoday.it - Truffa del 'bonus facciate': sequestrati crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giunge fino al Ravennate l'indagine avviata dai finanzieri di Thiene (Vicenza), riguardante il corretto utilizzo deirelativi al “” (agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il

