Gaeta.it - Trapani: giovane arrestato dopo aver offerto biscotti contaminati alla madre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un episodio che ha scosso la comunità di, uncuoco di diciassette anni è statocon l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è emersa in seguito agli effetti negativi che dueripieni di droga hanno avuto sulladell’adolescente, risultata in evidente stato di malessereli consumati. Questo caso non solo sottolinea i pericoli legati all’uso di droghe, ma solleva anche interrogativi sulle modalità di somministrazione e l’ignara coinvolgimento delle vittime nel crimine. L’incidente e il ricovero dellaLa giornata di sabato ha preso una piega drammatica per unaresidente a. In un gesto di apparente gentilezza, ille hadeiche si rivelano, purtroppo, contenere sostanze stupefacenti.ne mangiati due, la donna ha iniziato a sentirsi male.