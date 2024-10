Ilfattoquotidiano.it - Traffico di droga, arrestato Domenico Papalia: rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo avevamo lasciato nel 2009 indagato, poi latitante, poi consegnato, poi processato per mafia efin assolto nell’indagine Parco sud. Lo ritroviamo oggi narcos fatto e finito, capace di trafficare centinaia di chili di cocaina pagandola con milioni di euro nascosti dentro ai muri. E’ cresciuto e si è fatto uomodelladi Platì, figlio di Antonio, ergastolano e già referente delle cosche per tutta la Lombardia.junior, mai condannato per mafia e sostanzialmente incensurato, dunque ha fatto strada nel crimine. E’ cresciuto ed è statogiovedì 8 ottobre a Motta Visconti. Fermato in strada, portato in casa della madre Rosa Sergi e poi condotto nel carcere di Opera. Accuse gravi perclasse ‘83, associazione a delinquere finalizzata alinternazionale e decine di episodi di spaccio.