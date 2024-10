Tomori in un’altra big di Serie A: il Milan pronto a cederlo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 0:22 di Federico De Milano L’inizio di stagione di Tomori con il Milan non è stato positivo e ha subito parecchie critiche: a gennaio può partire ma restando in Serie A In mezzo ad un Milan che viaggia tra alti e bassi sia in Champions League che in Serie A, c’è un giocatore che fino a pochi mesi fa veniva giudicato imprescindibile per i rossoneri ma che adesso sta subendo molte critiche. Si tratta di Fikayo Tomori che in questo avvio di stagione con il Diavolo ha commesso alcuni errori di troppo ed è finito nell’occhio del ciclone subendo moltissime critiche da parte dei tifosi sui social. Rompipallone.it - Tomori in un’altra big di Serie A: il Milan pronto a cederlo Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Ottobre 2024 0:22 di Federico Deo L’inizio di stagione dicon ilnon è stato positivo e ha subito parecchie critiche: a gennaio può partire ma restando inA In mezzo ad unche viaggia tra alti e bassi sia in Champions League che inA, c’è un giocatore che fino a pochi mesi fa veniva giudicato imprescindibile per i rossoneri ma che adesso sta subendo molte critiche. Si tratta di Fikayoche in questo avvio di stagione con il Diavolo ha commesso alcuni errori di troppo ed è finito nell’occhio del ciclone subendo moltissime critiche da parte dei tifosi sui social.

