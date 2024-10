.com - Terza Categoria / Recupero prima giornata, l’Albacina batte la Spes Jesi 3-1

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al Giovanni Paolo II di Matelicavince per 3-1 ildellacontro la. A segno Teodori, Ferretti e Boumad per i fabrianesi e Mosci per glini. La cronaca e il tabellino dell’incontro MATELICA, 16 ottobre 2024 – Grande prestazione e bottino pieno per, che neldelladi martedì 15 ottobre ha battuto laper 3-1 nel campo neutro del Giovanni Paolo II di Matelica, un’importante prova di forza contro una ostica avversaria.