Gaeta.it - Successo dell’estate a Marina di Gioiosa Ionica: eventi e tradizioni che hanno unito la comunità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterdiha vissuto un’estate caratterizzata dasignificativi cherafforzato il turismo e la cultura locale. Le manifestazioni organizzate dalla Pro Locoriscosso un notevole, coinvolgendo lae promuovendo le eccellenze culinarie della Calabria. La presidente dell’associazione, Dott.ssa Adele Sidoti, ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno profuso in questa intensa stagione. Un’estate di: il XV Festival della birra L’estate adiha preso il via a fine luglio con il XV Festival della Birra – Calabra Food & Sound, che si è svolto nella nuova location del lungomare Cristoforo Colombo, precisamente nel rioneri. Questo festival si è rivelato un’importante iniziativa foriera di opportunità per le piccole e medie imprese locali.