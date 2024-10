Stupro di gruppo su una minorenne, 9 arresti: il blitz in tutta Italia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È scattato alle prime luci dell'alba un blitz della Polizia di Stato che dalla Calabria si è esteso in tutta Italia per portare all'arresto nove persone accusate di Stupro di Leggo.it - Stupro di gruppo su una minorenne, 9 arresti: il blitz in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È scattato alle prime luci dell'alba undella Polizia di Stato che dalla Calabria si è esteso inper portare all'arresto nove persone accusate didi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palmi, minorenne stuprata dal branco: 9 persone arrestate. Blitz della Polizia in tutta Italia - PALMI - Nove arresti, di cui cinque in carcere e quattro ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti per violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata nei confronti di una ragazza, ... (corriereadriatico.it)

Palmi, minorenne stuprata dal branco: 9 persone arrestate. Blitz della Polizia in tutta Itala - Nove arresti, di cui cinque in carcere e quattro ai domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti per violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata nei confronti di una ... (ilmattino.it)

Stupro di gruppo su una minorenne, 9 arresti: il blitz in tutta Italia - È scattato alle prime luci dell'alba un blitz della Polizia di Stato che dalla Calabria si è esteso in tutta Italia per portare all'arresto nove persone accusate di stupro ... (leggo.it)