Specializzandi in corsia: "Dall’ateneo pisano sempre più risorse per la sanità Toscana" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sistema Pisa è sempre più una risorsa per la sanità Toscana. Sono ben 265 gli Specializzandi della Scuola di Medicina dell’Università di Pisa che, tra turnazioni e assunzioni, nel 2024 stanno prestando servizio all’interno della Asl Toscana Nord Ovest. Tra Pisa, Lucca, Massa e Livorno il contributo dei giovani è diventato significativo per aiutare a gestire le sempre più difficili situazioni sanitarie, affiancando i medici professionisti in visite ambulatoriali, turni ospedalieri, guardie, interventi. Nello specifico, i dati del 2024 riportano che sono 152 gli Specializzandi in turnazione, di cui buona parte per le specialità di Pronto Soccorso, Igiene e medicina preventiva, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica, Malattie dell’apparato digerente. Lanazione.it - Specializzandi in corsia: "Dall’ateneo pisano sempre più risorse per la sanità Toscana" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sistema Pisa èpiù una risorsa per la. Sono ben 265 glidella Scuola di Medicina dell’Università di Pisa che, tra turnazioni e assunzioni, nel 2024 stanno prestando servizio all’interno della AslNord Ovest. Tra Pisa, Lucca, Massa e Livorno il contributo dei giovani è diventato significativo per aiutare a gestire lepiù difficili situazioni sanitarie, affiancando i medici professionisti in visite ambulatoriali, turni ospedalieri, guardie, interventi. Nello specifico, i dati del 2024 riportano che sono 152 gliin turnazione, di cui buona parte per le specialità di Pronto Soccorso, Igiene e medicina preventiva, Anestesia e Rianimazione, Radiodiagnostica, Malattie dell’apparato digerente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Specializzandi in corsia: "Dall’ateneo pisano sempre più risorse per la sanità Toscana" - Ben 152 giovani laureati della Scuola di Medicina Unipi affiancano i camici bianchi professionisti in visite ambulatoriali, turni ospedalieri, guardie e interventi chirurgici. Fondamentali anche nei p ... (lanazione.it)

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, DAL COMUNE UN INCENTIVO PER I GIOVANI MEDICI - Incontro fra amministrazione comunale, Università di Siena e Azienda ospedaliero-universitaria. L'amministrazione, in collaborazione con Asp, metterà a disposizione un alloggio gratuito per un anno Si ... (oksiena.it)

Scuole di specializzazione, dal Comune di Siena un incentivo per i giovani medici - Scuole di specializzazione per giovani medici: incontro fra amministrazione comunale, Università di Siena e Azienda ospedaliero-universitaria ... (sienafree.it)