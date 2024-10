Temporeale.info - Sora / Mamma Meloni (Giorgia ed Arianna) sorpresa a vendere candele al mercato dell’antiquariato

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)– In molti non l’hanno riconosciuta: dopotutto non è lei quella che sta tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali e nei video dei Tg ma le sue due figlie. E proprio a loro ha fatto riferimento quando i pochi che l’hanno riconosciuta le hanno chiesto cosa ci facesse, proprio lei, dietro ad L'articoloedalTemporeale Quotidiano.