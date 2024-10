Se Piazza della Repubblica a Udine è diventata Eurabia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da Piazza della Repubblica, a Udine, ci passo poco e malvolentieri. E non tanto perché sono monarchico (non sono fissato fino a questo punto). Innanzitutto perché non è zona di osterie ma di kebabberie. Da Piazza della Repubblica ci sono passato ora (questa Preghiera potrebbe avere come incipit “dal vostro inviato”), per rinfrescarmi la memoria. Ho parcheggiato, sono sceso, ho fatto un giro: non ho incontrato un italiano. Phone center, money transfer, veli, bazar: Eurabia. Non è certamente un caso che il corteo contro l’incontro Italia-Israele sia partito da qui, non c’era posto migliore in tutto il Friuli per cantare l’inno arabo “Fida’i” (“Guerriero”). In Piazza della Repubblica sbocca la via intitolata al poeta che sentì “diverse lingue, orribili favelle” e ne scrisse orripilato. Ilfoglio.it - Se Piazza della Repubblica a Udine è diventata Eurabia Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Da, a, ci passo poco e malvolentieri. E non tanto perché sono monarchico (non sono fissato fino a questo punto). Innanzitutto perché non è zona di osterie ma di kebabberie. Daci sono passato ora (questa Preghiera potrebbe avere come incipit “dal vostro inviato”), per rinfrescarmi la memoria. Ho parcheggiato, sono sceso, ho fatto un giro: non ho incontrato un italiano. Phone center, money transfer, veli, bazar:. Non è certamente un caso che il corteo contro l’incontro Italia-Israele sia partito da qui, non c’era posto migliore in tutto il Friuli per cantare l’inno arabo “Fida’i” (“Guerriero”). Insbocca la via intitolata al poeta che sentì “diverse lingue, orribili favelle” e ne scrisse orripilato.

