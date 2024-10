Scuola, allarme Cgil: “A Firenze mancano 139 custodi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 – È ormai evidente quanto le scuole siano in difficoltà per la carenza di collaboratori scolastici. Pochi giorni fa, un bimbo di cinque anni del comprensivo Compagni-Carducci è fuggito da Scuola ed è stato ritrovato a 500 metri di distanza. Nella confusione dell’uscita delle classi, è stato perso di vista dal personale scolastico. Si tratta solo dell’ultimo episodio che conferma quanto le richieste dei sindacati siano fondate. “E’ dalla scorsa estate - rimarca Emanuele Rossi dell’Flc-Cgil, - che abbiamo esortato l’Ufficio scolastico regionale a fare di più in termini di personale Ata”. Prima che iniziasse questo anno scolastico, i sindacati avevano stimato che le scuole di Firenze e provincia avessero bisogno di “almeno 300 collaboratori scolastici, 100 amministrativi e 50 tecnici in più”. Lanazione.it - Scuola, allarme Cgil: “A Firenze mancano 139 custodi” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – È ormai evidente quanto le scuole siano in difficoltà per la carenza di collaboratori scolastici. Pochi giorni fa, un bimbo di cinque anni del comprensivo Compagni-Carducci è fuggito daed è stato ritrovato a 500 metri di distanza. Nella confusione dell’uscita delle classi, è stato perso di vista dal personale scolastico. Si tratta solo dell’ultimo episodio che conferma quanto le richieste dei sindacati siano fondate. “E’ dalla scorsa estate - rimarca Emanuele Rossi dell’Flc-, - che abbiamo esortato l’Ufficio scolastico regionale a fare di più in termini di personale Ata”. Prima che iniziasse questo anno scolastico, i sindacati avevano stimato che le scuole die provincia avessero bisogno di “almeno 300 collaboratori scolastici, 100 amministrativi e 50 tecnici in più”.

