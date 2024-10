Scopri “Musica Eterna”, il nuovo singolo di GRIDO con Clementino e il video ufficiale online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con “Musica Eterna” GRIDO, in collaborazione con Clementino, rende omaggio al proprio percorso Musicale, mentre si proietta verso nuove sfide e orizzonti di creatività, infatti è disponibile online il video Musicale da lui realizzato, che preannuncia il nuovo e agognato album. GRIDO e Clementino, il nuovo singolo “Musica Eterna” “Musica Eterna” è il nuovo singolo di GRIDO in collaborazione con Clementino, accompagnato da un videoclip realizzato interamente dallo stesso GRIDO. Questo brano, scritto da GRIDO e Clementino, si distingue come una canzone rap e hip-hop dal mood epico, esprimendo rabbia e rivalsa. “Musica Eterna” porta lo stesso titolo del prossimo album di GRIDO, atteso per una release imminente. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Musica Eterna”, il nuovo singolo di GRIDO con Clementino e il video ufficiale online Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Con “, in collaborazione con, rende omaggio al proprio percorsole, mentre si proietta verso nuove sfide e orizzonti di creatività, infatti è disponibileille da lui realizzato, che preannuncia ile agognato album., il” “” è ildiin collaborazione con, accompagnato da unclip realizzato interamente dallo stesso. Questo brano, scritto da, si distingue come una canzone rap e hip-hop dal mood epico, esprimendo rabbia e rivalsa. “” porta lo stesso titolo del prossimo album di, atteso per una release imminente.

