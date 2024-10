361magazine.com - Routine di bellezza in vacanza? “In Any Case” organizza il perfetto beauty-case da borsetta

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)smart (e green) per viaggiare leggeri e portare con sé tutto il necessario per una correttadi. “In Any” è il brand innovativo a portata di travel bag! In Anyè il primobrand di set da viaggio Made in Italy esostenibile di Irene Bonora con sede a Bologna: un set dicomposto da prodotti naturali, vegani e cruelty-free, pronto per ogni occasione. LA FILOSOFIA DI “IN ANY”. Irene ha creato In Anyunendo le sue due grandi passioni: il mondo dele i viaggi. Da questa fusione è nata una linea di prodotti che non solo risponde alle esigenze quotidiane di chi è sempre in movimento, ma lo fa rispettando valori fondamentali come sostenibilità, equità e inclusività. In Anyè infatti il compagnoper chi ama viaggiare, fare sport o semplicemente vivere la vita di tutti i giorni con praticità e stile.