Roma-Inter, Zielinski complica i piani di Inzaghi? Il punto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista di Roma-Inter preoccupano le condizioni di Piotr Zielinski, uscito dal campo nel secondo tempo della sfida tra la Polonia e la Croazia. Questa la situazione. LO SCENARIO – Per Roma-Inter Simone Inzaghi potrebbe già star pensando a un turnover ragionato in vista della sfida di Champions League contro lo Young Boys prevista per il 23 ottobre. In questo senso, il problema muscolare avvertito da Piotr Zielinski nel secondo tempo della gara tra la sua Polonia e la Croazia potrebbe complicare la strategia del tecnico piacentino per affrontare al meglio la doppia sfida in Italia e in Europa. Considerando la titolarità del polacco nei primi due incontri di Champions League, sarebbe stato plausibile attendersi una sua partenza dal primo minuto anche contro gli svizzeri. Inter-news.it - Roma-Inter, Zielinski complica i piani di Inzaghi? Il punto Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In vista dipreoccupano le condizioni di Piotr, uscito dal campo nel secondo tempo della sfida tra la Polonia e la Croazia. Questa la situazione. LO SCENARIO – PerSimonepotrebbe già star pensando a un turnover ragionato in vista della sfida di Champions League contro lo Young Boys prevista per il 23 ottobre. In questo senso, il problema muscolare avvertito da Piotrnel secondo tempo della gara tra la sua Polonia e la Croazia potrebbere la strategia del tecnico piacentino per affrontare al meglio la doppia sfida in Italia e in Europa. Considerando la titolarità del polacco nei primi due incontri di Champions League, sarebbe stato plausibile attendersi una sua partenza dal primo minuto anche contro gli svizzeri.

