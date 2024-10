Regionali, Spinelli (Fdi): "Nuovo ospedale, troppe incertezze e nessuna chiarezza sui servizi che saranno ospitati" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Cominciamo col dire che 300 milioni sono una cifra ben lontana dal quadro economico iniziale, di circa 156 milioni di euro. A questo poi si aggiunge il tema del cronoprogramma di cui si parla da almeno un decennio. A dicembre del 2020, l’Ausl – con nota ufficiale – ha parlato di avvio dei lavori Cesenatoday.it - Regionali, Spinelli (Fdi): "Nuovo ospedale, troppe incertezze e nessuna chiarezza sui servizi che saranno ospitati" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Cominciamo col dire che 300 milioni sono una cifra ben lontana dal quadro economico iniziale, di circa 156 milioni di euro. A questo poi si aggiunge il tema del cronoprogramma di cui si parla da almeno un decennio. A dicembre del 2020, l’Ausl – con nota ufficiale – ha parlato di avvio dei lavori

