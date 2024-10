Rachel Bilson si complimenta con l'ex Adam Brody: "Il suo successo è meritato" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di The O.C. ha pubblicamente sostenuto il periodo d'oro del collega nella serie, dopo il successo di Nobody Wants This. Rachel Bilson ha confessato di essere molto felice per l'ex fidanzato e collega Adam Brody e il suo recente successo grazie al ruolo di rabbino nell'acclamata serie Netflix Nobody Wants This. Compagni di set nella serie dei primi anni 2000, i due sono stati una coppia anche nella vita reale. Bilson e Brody si sono frequentati per tre anni, dal 2003 al 2006, quando erano una coppia anche sullo schermo nei ruoli di Summer Roberts e Seth Cohen nello show al fianco delle altre due star Benjamin McKenzie e Mischa Barton. Complimenti "Mi sembra che sia sempre stato così" ha Movieplayer.it - Rachel Bilson si complimenta con l'ex Adam Brody: "Il suo successo è meritato" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di The O.C. ha pubblicamente sostenuto il periodo d'oro del collega nella serie, dopo ildi Nobody Wants This.ha confessato di essere molto felice per l'ex fidanzato e collegae il suo recentegrazie al ruolo di rabbino nell'acclamata serie Netflix Nobody Wants This. Compagni di set nella serie dei primi anni 2000, i due sono stati una coppia anche nella vita reale.si sono frequentati per tre anni, dal 2003 al 2006, quando erano una coppia anche sullo schermo nei ruoli di Summer Roberts e Seth Cohen nello show al fianco delle altre due star Benjamin McKenzie e Mischa Barton. Complimenti "Mi sembra che sia sempre stato così" ha

