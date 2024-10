Quirinale, Mattarella a Parma per i 90 anni del Parmigiano Reggiano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al Teatro Regio di Parma per la cerimonia con cui il Consorzio del Parmigiano Reggiano festeggia i suoi primi 90 anni di attività. Il capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso. Lapresse.it - Quirinale, Mattarella a Parma per i 90 anni del Parmigiano Reggiano Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato al Teatro Regio diper la cerimonia con cui il Consorzio delfesteggia i suoi primi 90di attività. Il capo dello Stato è stato accolto da un lungo applauso.

