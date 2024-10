Gqitalia.it - Queste sono le migliori scarpe da trail running del momento, così belle che puoi usarle anche in città

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Diciamolo subito, fareè bellissimo per almeno due motivi: è un allenamento aerobico fantastico ed è pura avventura. Scegliere ledaè però una faccenda decisamente seria, questi modelli devono infatti garantire ottime prestazioni sui terreni irregolari, secchi o talvoltafangosi. Poviamo a capirne di più insieme. Per valutare una scarpa dasi parte dalla base: le suole giustequelle che garantiscono un'aderenza eccellente grazie a mescole super grippanti, con punta e tallone rinforzati, solette con supporto e rivestimenti esterni progettati per essere idrorepellenti e traspiranti. Obiettivo: facilitare qualsiasi corsa in montagna (e perché no,il trekking veloce e leggero,se per il trekking in senso stretto è comunque meglio scegliere lededicate).