Previsioni meteo per il weekend del 19 e 20 ottobre 2024

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leper ildel 19-20annunciano un quadro piuttosto movimentato per alcune aree d’Italia. In particolare, il Sud sarà colpito da un ciclone mediterraneo che porterà piogge intense e venti forti, mentre il Nord e parte del Centro godranno di condizioni più miti e soleggiate. Vediamo nel dettaglio le condizioni previste per il fine settimana.del 19Sabato 19sarà una giornata critica per le regioni meridionali, in particolare per Calabria, Sicilia e Puglia, dove un ciclone mediterraneo porterà piogge abbondanti, temporali e raffiche di vento che potrebbero superare i 60 chilometri orari. In queste aree, si raccomanda massima attenzione per possibili allagamenti e disagi nei trasporti, specialmente nelle zone costiere. Foto X @3BNel resto del Paese, invece, la situazione sarà più tranquilla.