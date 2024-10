Pontinia / Violazione su salute e sicurezza sul lavoro, denunciato titolare azienda agricola (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pontinia – All’esito di un servizio straordinario di controllo per il contrasto al caporalato. svolto unitamente a personale del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, i Carabinieri della Stazione di Pontinia (LT), hanno denunciato in stato di libertà, una donna di 57 anni del luogo, titolare dell’azienda agricola oggetto di verifica sita a Pontinia (LT), L'articolo Pontinia / Violazione su salute e sicurezza sul lavoro, denunciato titolare azienda agricola Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Pontinia / Violazione su salute e sicurezza sul lavoro, denunciato titolare azienda agricola Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– All’esito di un servizio straordinario di controllo per il contrasto al caporalato. svolto unitamente a personale del locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del, i Carabinieri della Stazione di(LT), hannoin stato di libertà, una donna di 57 anni del luogo,dell’oggetto di verifica sita a(LT), L'articolosusulTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roccasecca, la crisi non tocca Grossi: il club gli rinnova la fiducia - I soli 3 punti in ottenuti in 6 giornate, per di più a tavolino (come erano stati tolti quelli contro l'Atletico Pontinia), non cambiano i programmi del Roccasecca. La società ha infatti ribadito la f ... (gazzettaregionale.it)

Cisterna, trattorista ricoverato in gravi condizioni dopo un malore al lavoro - Incidente sul lavoro a Cisterna di Latina: trattorista colto da malore mentre era alla guida del suo mezzo agricolo. Trasportato d'urgenza in ospedale ... (latinaquotidiano.it)

Morto Norberto Pizzoni di Foligno in un incidente stradale. Il 75enne si è scontrato in auto con un autocarro - Lo schianto è avvenuto in provincia di Latina, dove la vittima si stava dirigendo insieme a un amico per una battuta di caccia ... (corrieredellumbria.it)